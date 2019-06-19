ЖКХ

Минстрой намерен пересмотреть нормативы отопления в России

Министерство строительства и ЖКХ может пересмотреть нормативы отопления в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление директора департамента развития ЖКХ Минстроя Светланы Никоновой. По ее словам, нормативы могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации с тарифами в регионах.

«На сегодняшний день мы запросили субъекты и запустили мониторинг текущей ситуации для того, чтобы посмотреть, какие стоимостные последствия будут для потребителей в конкретных регионах и принять дальнейшее решение по поводу переходов установления нормативов и карт принятия таких решений», - сказала она.

Светлана Никонова подчеркнула, что проблему регулирования нормативов можно решить с помощью установки счетчиков тепла. «Ресурс должен быть посчитан, и это потребление должно быть учтено общедомовым прибором учета. Дальше отпадут все вопросы по нормативам, по их распределению, этажности. Не будет этих дискуссий», - пояснила она.

Добавим, что ранее депутат Борис Гладких заявил, что со следующего года нормативы отопления могут быть изменены в зависимости от этажности здания.