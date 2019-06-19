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ОНФ подготовил новый доклад для президента России Владимира Путина о «мусорной реформе»

01.07.2019 21:33|ПсковКомментариев: 0

Общероссийскому народному фронту было дано поручение проконтролировать наличие в платежных документах информации о региональных операторах по обращению с ТКО.

С этой целю активисты Общероссийского народного фронта посетили 506 адресов в 70 субъектах России и просмотрели реальные платежки, которые получают люди. В целом ОНФ констатирует, что информация о региональных операторах в платежных документах до сих пор не представлена на должном уровне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, в 137 случаях из 506 (26%) в платёжных документах отсутствует даже наименование регионального оператора. Люди не знают кому платят свои деньги за услугу по обращению с ТКО. Только в 297 из 506 случаях (59%) в платежных документах указан телефон регионального оператора, в 324 случаях (64%) – адрес, в 193 (38%) – официальный сайт, в 210 (42%) – электронная почта.

По мнению ОНФ, информация о региональном операторе по обращению с ТКО не должна ограничиваться каким-либо одним или несколькими видами связи, так как гражданин должен иметь возможность обратиться в адрес регионального оператора любым предпочтительным для него способом.

Кроме этого активисты ОНФ проверили как собирают и с какой регулярностью вывозят мусор с контейнерных площадок по 645 адресам в 72 субъектах. Только в 32% случаев – не было проблем.

Поступившие на горячую линию ОНФ с 29 января по 19 июня обращения по проблемам «мусорной» реформы показали, что людей продолжает беспокоить организация вывоза мусора, наличие мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок (22 процента от поступивших обращений).

Актуальной остается проблема регулярного вывоза отходов. Переполненные контейнеры активисты ОНФ выявили в 97 случаях (15%). Выявленный факт говорит о необходимости корректировки графиков вывоза ТКО исходя из фактического уровня заполняемости контейнеров.

Сохраняется проблема мусора, рассыпанного на контейнерных площадках в результате загрузки в мусоровоз. Всего таких случаев выявлено 259 (40%).

«По сравнению с докладом, который ОНФ подготовил к 1 марта, изменения есть: ряд регоператоров стали более открытыми, публикуют информацию о себе и начали работу с людьми. Но, к сожалению, в большинстве случаев проблемы сохраняются, и структура проблем все та же. Напомню, что ОНФ неоднократно предлагал делегировать право губернаторам закреплять ответственность за контейнерные площадки за регоператорами. Если же эта ответственность остается за муниципалитетами, необходимо жестче контролировать их работу», – заявил глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Теги: #ТКО #мусор #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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