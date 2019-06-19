ЖКХ

На территории Псковской области повысились тарифы на ЖКУ

На территории Псковской области с 1 июля вступили в действие новые тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по тарифам и энергетике Псковской области.

Рост тарифов для ресурсоснабжающих организаций по группе потребителей население в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составит 2%.

Рост розничной цены на природный газ, реализуемый населению составит 1,8%.

По электрической энергии для населения и потребителей, приравненных к населению рост составит 1,85%.

Для населения, проживающего в сельских населённых пунктах и приравненного к ним - рост 1,65%.

Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – рост 1,85%.