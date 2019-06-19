ЖКХ

Территориальная схема по обращению с ТКО должна появиться не позднее первого полугодия 2020 года

Перед комитетом Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поставлена задача подготовить постановление с рекомендациями органам исполнительное власти по работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако обсуждение его деталей вызвало бурную дискуссию в ходе рассмотрения проекта постановления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности возникли вопросы по актуализации территориальной схемы по обращению с отходами. Депутаты Лев Шлосберг («Яблоко») и Петр Алексеенко (КПРФ) отметили, что в существующей редакции постановления задача поставлена бессрочно, и предложили установить сроки – до конца текущего года.

Петр Алексеенко обратил внимание, что соглашение с регоператором о обращению с ТКО на уровне региона подписано полгода назад, и это время, по его мнению уже упущено. «Поэтому я считаю, что 31 декабря – это крайний срок», - высказался он.

Председатель комитета Владимир Яников в свою очередь отметил, что конкретные сроки потребуют и конкретного финансирования. «В октябре мы, скорее всего, снова вернемся к этому вопросу», - добавил он.

«Если они сейчас не начнут работу по актуализации схемы, в октябре уже будет поздно. Мы делаем задачу бессрочной, а она – срочная», - парировал Лев Шлосберг.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов предложил обозначить сроки – в течение 2020 года. «Мы подали заявку для участия в нацпроекте «Чистая страна», чтобы рассчитывать на финансирование по строительству экотехнопарков, то терсхема должна быть сделана оперативно. Я спокойно предлагаю 2020 год, потому что уверен, что мы сделаем это раньше», - добавил он.

После обсуждения депутаты приняли решение обозначить сроки для актуализации территориальной схемы по обращению с отходами – в течение первого полугодия 2020 года.