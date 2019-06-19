ЖКХ

Проблемные вопросы ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области обсудили депутаты регионального парламента

Полностью избавиться от несанкционированных свалок в Псковской области невозможно, но региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами будет стремиться максимально уменьшить их количество. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сделал председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента.

В ходе обсуждения постановления с рекомендациями органам исполнительное власти по работе регионального оператора по обращению с ТКО проблему о недостаточно мер по ликвидации несанкционированных свалок поднял вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Он отметил, что на карте свалок ОНФ обозначено более 200 выявленных объектов, которые пока находятся в неликвидированном состоянии. «Кто должен их ликвидировать, и кто эти работы будет оплачивать?» - поинтересовался он.

Сергей Грахов ответил, что уборка этих свалок должна ложиться на собственника земельного участка. «К сожалению, процедура по выявлению таких собственников достаточно сложна и длительна. Она определена постановлением правительства. Сначала нужно найти собственника, потом ему дается месяц на устранение свалки», - добавил он.

При этом, по его словам, в Псковской области есть ряд социальных свалок, где по просьбе властей региональный оператор вывозит мусор, не дожидаясь пока это сделает собственник. Там претензионная работа еще предстоит.

«Полная ликвидация несанкционированных свалок возможна только тогда, когда наши граждане будут выкидывать мусор только в положенные места», - заявил Сергей Грахов. «То есть это - невыполнимая задача», - сделали вывод некоторые парламентарии.

Чиновники в свою очередь обратили внимание на еще один проблемный момент, связанный с ликвидацией стихийных свалок: в тех муниципальных образованиях, где заключены договоры с регоператором, все профильные вопросы решаются оперативно, а там, где такие договоры не заключены, процесс идет очень тяжело.

Добавим, что в ходе обсуждения постановления Псковского областного Собрания о работе регоператора по обращению с ТКО, Сергей Грахов предложил убрать из его текста пункт с «императивом о наказании». По его словам, парламентарии озвучили предложение администрации региона в срок до 15 сентября проинформировать заксобрание о предпринятых мерах в отношении регионального оператора. Чиновник же предложил переформулировать этот пункт на «проинформировать о мерах принятых совместно с региональным оператором в отношении повышения качества предоставляемой услуги по вывозу и утилизации мусора».

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») в свою очередь обратил внимание, что оценивая результаты работы регоператора на текущий момент, уже можно сделать вывод, что компанию уже будет за что привлечь к ответственности.