ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Граховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ним наиболее острые проблемы регионального ЖКХ, реализацию национальных проектов, ситуацию на строительном рынке после перехода на проектное финансирование объектов и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов, а также ход строительства студенческого городка ПсковГУ и стадиона «Машиностроитель».

Вопросы Сергею Грахову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.