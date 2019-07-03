ЖКХ

Вице-губернатор Василий Осипов озвучил главные проблемы псковского ЖКХ

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов озвучил главные проблемы псковского ЖКХ.

«Проблематика ЖКХ псковского региона не отличается от ситуации в других регионов. В целом это изношенность основных средств, недофинансирование отрасли, текучесть кадров, проблемы с уровнем профессионализма», - отметил замгубернатора на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Напомним, Василий Осипов был назначен на должность заместителя губернатора Псковской области по ЖКХ в июне. «Для меня это вызов. Хочется, чтобы с моим приходом было движение вперед по отраслям, которые я курирую», - отметил он.