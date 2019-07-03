ЖКХ

Власти Псковской области: в программу переселения должны войти дома, признанные аварийными после 2017 года

Власти Псковской области будут добиваться, чтобы в программу переселения из аварийного жилья вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

«Программа переселения значимая, но в нее попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Процесс не заканчивается, он постоянный, учитывая состояние жилфонда, поэтому будем работать с Минстроем и Фондом реформирования ЖКХ, чтобы в программу вошли дома, признанные аварийными после 2017 года», - отметил вице-губернатор.

В этом году планируется расселить более 590 кв м жилья в Новоржеве. Переселение будет реализовано путем покупки вторичного жилья. Еще в двух районах будут строиться новые дома, и сам процесс переселения пройдет в новом году.

В целом в этом году в псковском регионе планируется ввести 225 тыс кв м жилья.