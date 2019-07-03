ЖКХ

Василий Осипов: Есть понимание, куда двигаться, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в псковском регионе

У администрации Псковской области есть понимание, как двигаться дальше, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

По его словам, в псковском регионе проведена большая работа для того, чтобы с 1 января в рамках федерального законодательства была запущена работа регоператора по обращению с ТКО. «Это только кажется, что это легкая задача. В Санкт-Петербурге этот механизм еще не запущен, и когда это произойдет, будут сложности», - отметил замгубернатора.

Но уже за тот факт, что в псковском регионе не произошло мусорного коллапса, по его мнению, надо сказать «спасибо» людям, которые проводили реформу ТКО на территории области.

Со стороны глав районов и жителей населенных пунктов поступает много обращений, связанных с работой регоператора. «Дважды мы встречались с руководством ООО «Экопром». Запланировано большое совещание со всеми главами районов, где этот вопрос обсудим еще раз. Есть понимание, как двигаться, чтобы здесь было улучшение», - отметил Василий Осипов.

Также он добавил, что на данный момент охват населения договорными отношениями с регоператором составляет 80-85%, а юрлиц - всего 50%, «и работы здесь еще непочатый край».