ЖКХ

«Псковские тепловые сети» не находятся в предбанкротном состоянии

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов заявил о том, что администрация Псковской значительно сократила долги перед «Псковскими тепловыми сетями», и сейчас организация не находится в предбанкротном состоянии. Об этом он рассказал в в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сергей Грахов отметил, что в настоящий момент практически все задолженности администрации и перед организациями погашены. «У нас есть долг только перед тремя организациями, и то только за последний квартал 2018 года. По сравнению с тем, что было, можно сказать, что мы расплатились с долгами», - поделился он.

Более того, он отметил, что в бюджете на 2019 год было заложено порядка 450 млн на выплату выпадающих доходов.

«У Псковских теплосетей есть много должников, в том числе и сами потребители. Но, могу сказать, что предприятие не находится в предбанкротном состоянии, выплачивает свои долги. Если возникают какие-то проблемы, то мы вместе с администрацией Псковской области их решаем», - заключил Сергей Грахов.