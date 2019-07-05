ЖКХ

Сергей Грахов: Долгосрочная программа по капитальному ремонту была создана некачественно

Долгосрочная программа по капитальному ремонту на 2014-2043 год была создана некачественно. Об этом в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Сергей Грахов отметил, на первые 4 года реализации программы пришелся капитальный ремонт 35% домов на всей территории Псковской области. «Это вызвало серьезную нехватку на дальнейшее исполнение программы, сейчас она составляет 12 раз сейчас. Программа была создана не качественно», - заявил он.

Также он обратил внимание на то, что Псковская область сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, и очень много домов были построены в одно время, соответственно они и состарились в одно время.

«Сейчас в очень большом количестве домов критическая ситуация. Было отремонтировано многое, что не нуждались в большом ремонте. Где-то можно было отремонтировать только кровлю, но делали все, в результате в один дом вкладывали 30-40 млн. Хотя нужно было перераспределять средства на другие дома», - рассказал Сергей Грахов.

Он также отметил, что до конца 2018 года применялась плохая практика работы: устраивались конкурсы, одни и те же подрядчики набирали себе множество объектов, забирали 30% аванса и понимали, что физически не успевают сделать все, что обязались. «В конкурсе участвовало всего 10 компаний, они не укладывались в сроки, и переносили окончание ремонта на следующий год снова и снова», - поделился Сергей Грахов.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области рассказал, что сейчас руководством Фонда капитального строительства разработан новы типовой договор с подрядчиками на исполнение. «Договор более жесткий, там нет лояльности, везде прописаны санкции», - рассказал он.

«Мы не боимся, что подрядчики не будут участвовать в конкурсах. Проблема была еще и в том, что в Фонде очень долго проходили документы. Сейчас все происходит в одно касание», - подытожил Сергей Грахов.