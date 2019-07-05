Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Что нам стоит дом построить
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
Зачем сапогам полоска?
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О земле и недвижимости
Осторожно! Двери закрываются
 
 
 
ещё ЖКХ 05.07.2019 12:581 Василий Осипов: Есть понимание, куда двигаться, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в псковском регионе 08.07.2019 08:590 В Дедовичах завершены ремонтные работы на теплосетях 05.07.2019 16:011 Сергей Грахов: Долгосрочная программа по капитальному ремонту была создана некачественно 05.07.2019 15:550 «Псковские тепловые сети» не находятся в предбанкротном состоянии 05.07.2019 15:134 Сергей Грахов: Нужно, чтобы у человека был выбор: пить качественную воду из крана или пойти купить ее 05.07.2019 14:150 Сергей Грахов: «Горводоканал» вышел из тяжелой финансовой ситуации
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 05.07.2019 19:150 Гром среди ясного неба 06.07.2019 11:4616 Себеж отмечает 605-летие со дня образования 06.07.2019 10:150 Посетить древние храмы и пещеры Псково-Печорской обители приглашают 7 июля жителей и гостей города
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В Дедовичах завершены ремонтные работы на теплосетях

08.07.2019 08:59|ПсковКомментариев: 0

7 июля Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» возобновила подачу горячей воды в поселке Дедовичи, завершив летнюю ремонтную программу по замене изношенных участков тепловых сетей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, по итогам работ проведены гидравлические испытания на прочность магистральных и разводящих трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть своевременно введена в эксплуатацию.

В течение двух недель энергетики выполнили большой объем работ, обеспечив надежное функционирование станции и тепловых сетей для успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2019/2020 гг.

Специалисты заменили 160 погонных метров трубопровода, выполнили ремонт двух участков теплотрасс по результатам предремонтных гидравлических испытаний, а также ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников магистральных тепловых сетей. Полностью восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру планируется после усадки грунта.

«Проведенная перекладка теплотрассы и успешные гидравлические испытания свидетельствуют о том, что трубопроводы готовы к несению зимних нагрузок, а это залог надежного и бесперебойного теплоснабжения поселка в отопительный период, – отметил главный инженер Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. – Специалисты электростанции включили в работу электрические водогрейные котлы, приступили к подключению и заполнению отключенных участков теплотрасс. Обращаем внимание жителей на то, что полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы управляющих компаний».

Теги: #дедовичский район #Псковская ГРЭС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 98 человек
08.07.2019, 10:150 64 место занимает Псковская область в рейтинге регионов по доходам населения 08.07.2019, 10:140 Женщина погибла в ДТП в Новоржевском районе 08.07.2019, 10:040 Прокуратура: В Печорской районной больнице нарушается закон в сфере обращения с ТКО 08.07.2019, 09:551 Эксперты объяснили падение рождаемости в России
08.07.2019, 09:540 «БМВ» горел в красногородской деревне Шутово 08.07.2019, 09:490 Водитель «Дэу» врезался в «Ситроен» на улице Юбилейной в Пскове 08.07.2019, 09:460 Пенсионер погиб при пожаре в Плюсском районе 08.07.2019, 09:390 Пикет против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем проходит в Пскове
08.07.2019, 09:200 День деревни отпраздновали в Покровском Красногородского района 08.07.2019, 09:100 Псковские налоговики продолжают выявлять подставных лиц, регистрирующих фирмы-однодневки 08.07.2019, 09:090 День семьи, любви и верности отмечают жители Псковской области 08.07.2019, 08:590 В Дедовичах завершены ремонтные работы на теплосетях
08.07.2019, 08:530 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019, 08:490 Творожная паста с крыжовником: новинка от «Прасковьи Молочковой» появилась в «Империале» 08.07.2019, 08:420 Работников начнут страховать по принципу ОСАГО 08.07.2019, 08:352 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ
08.07.2019, 08:240 Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков 08.07.2019, 08:100 Эксперты выяснили, насколько выросла зарплата менеджера по продажам в Пскове 08.07.2019, 08:030 Бизнесмены попросили субсидировать кредиты на строительство отелей 08.07.2019, 00:260 Власти Грузии осудили ругань телеведущего в адрес Путина
07.07.2019, 23:500 Путешественник Конюхов планирует долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями 07.07.2019, 23:430 Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019, 23:250 Псковское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы глав районов 07.07.2019, 22:183 Названы причины падения рождаемости в России
07.07.2019, 21:080 Вице-премьер Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра 07.07.2019, 19:461 Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ 07.07.2019, 18:420 Псковские поисковики примут участие в поиске массовых захоронений жертв фашизма 07.07.2019, 18:403 Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы
07.07.2019, 18:240 Все семеро претендентов на мандат депутата Псковского областного Собрания сдали документы для регистрации 07.07.2019, 17:452 Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры 07.07.2019, 17:231 Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности» 07.07.2019, 16:550 Главный диетолог Минздрава отрицает существование норм потребления молочных продуктов
07.07.2019, 16:424 Участники опроса на ПЛН высказались категорически против планов автопарка «залезть в карман самых бедных» 07.07.2019, 16:083 Местам проживания многодетных и неблагополучных семей уделили особое внимание участники рейда в Пскове 07.07.2019, 15:530 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря 07.07.2019, 15:462 Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО - это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников
07.07.2019, 15:450 Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн 07.07.2019, 15:158 Губернатор: Мы будем хранить нашу историю и не позволим переписать героическое прошлое наших народов 07.07.2019, 15:000 Ребенка из многодетной российской семьи нашли привязанным к столбу за шею 07.07.2019, 14:420 На Кургане Дружбы разожгли традиционный Партизанский Костер
07.07.2019, 14:290 Назван способ предотвращения солнечных ожогов 07.07.2019, 14:130 Спецслужбы проверяют сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово» и двух самолетов - СМИ 07.07.2019, 13:570 Себежскому району вручено свидетельство о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» 07.07.2019, 13:320 Американского миллиардера задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации
07.07.2019, 13:120 Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области в понедельник 07.07.2019, 12:540 Псковичей призывают соблюдать осмотрительность при интернет-покупках 07.07.2019, 12:480 Названы самые подорожавшие продукты в России 07.07.2019, 12:451 Вера Емельянова: Включение Пскова в Список ЮНЕСКО - это огромные возможности для продвижения и сохранения наших памятников
07.07.2019, 12:330 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 60-го Кургана Дружбы 07.07.2019, 12:310 Псковским работодателям, использующим труд иностранцев, напомнили о необходимости их иммунизации 07.07.2019, 12:130 В Петербурге загорелся детский сад 07.07.2019, 12:070 Губернатор Михаил Ведерников участвует в юбилейной встрече на Кургане Дружбы
07.07.2019, 11:580 Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области 07.07.2019, 11:351 Псковская полиция приглашает на службу 07.07.2019, 11:116 Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 07.07.2019, 11:010 Юбилейный Курган Дружбы встречает гостей проливным дождем
07.07.2019, 10:510 Названа опасная суточная доза молока 07.07.2019, 10:171 Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов: есть погибшие и раненые 07.07.2019, 10:030 Псковская полиция продолжает розыск Владимира Григорьева 07.07.2019, 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове
07.07.2019, 00:250 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США 07.07.2019, 00:061 «Локомотив» выиграл футбольный Суперкубок России 07.07.2019, 00:012 Юбилейный Курган Дружбы пройдет в воскресенье на границе России, Белоруссии и Латвии 06.07.2019, 21:460 Самый богатый человек в мире развелся с женой
06.07.2019, 21:265 «Мехуборка» ликвидировала несанкционированную свалку в Пустошкинском районе 06.07.2019, 21:140 В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах 06.07.2019, 20:452 Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катере 06.07.2019, 20:160 О подвиге экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова вспоминали в Острове
06.07.2019, 19:440 Психологи рассказали, как быть счастливым 06.07.2019, 19:141 Наталья Ильина: В кампусе ПсковГУ будет зона для мероприятий и общения 06.07.2019, 18:454 Молодежь рассказала, на какую зарплату рассчитывает 06.07.2019, 18:160 День рыбака отметят 14 июля в Гдовском районе
06.07.2019, 17:450 Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов 06.07.2019, 17:143 В Палкино прошел «Фестиваль Сказочной Купалы» 06.07.2019, 16:450 Каких животных россияне смогут содержать дома, не нарушая закон? 06.07.2019, 16:160 Первый фестиваль псковского ремесла и творчества пройдет в июле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.