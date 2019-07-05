ЖКХ

Конкурс на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове планируется запустить в текущем месяце

Конкурсные процедуры по строительству второй очереди подземного водозабора в Пскове планируется запустить в текущем месяце. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» директор МП города Пскова Константин Болотин.



Напомним, второй пусковой комплекс водозабора планируется достроить по проекту «Чистая вода регионам программы», предусмотренному программой приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 — 2020». В конце мая МП Пскова «Горводоканал» и Латгальский регион планирования (Латвия) подписали соглашение, в котором обозначили свои права и обязанности по реализации проекта с предполагаемым бюджетом 3,7 миллиона евро, а в июне был подписан грант-контракт.



«Мы подписали гран-контракт и вышли на финальную часть наших взаимоотношений. Это запуск самого проекта. В июне у нас состоялась первая - ознакомительная - встреча с нашими партнерами, на которой мы запустили проект в работу», - сообщил Константин Болотин. На данный момент, по его словам, осуществляется оформление технической документации.



«Планируем в июле запустить конкурсные процедуры и в августе выбрать подрядчика, чтобы с сентября выйти на площадку и начать работу», - добавил директор «Горводоканала».



Строительство второй очереди подземного водозабора планируется завершить к 1 июня 2021 года. Это позволит увеличить производительность подземного водозабора до 42 тысяч кубометров в сутки. «Сам проект у нас разбит на 6 лотов, по видам работ. В течение двух лет планируем все это выполнить», - заключил Константин Болотин.