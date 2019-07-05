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ЖКХ

Каналопромывочную машину собирается приобрести в лизинг псковский «Горводоканал»

10.07.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Каналопромывочную машину собирается приобрести в лизинг муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». На ближайшую сессию Псковской городской Думы вынесен вопрос «О даче согласия муниципальному предприятию города Пскова "Горводоканал" на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание лизинговых услуг». Проект соответствующего решения гордумы опубликован на сайте городской администрации.

Предприятию требуется получить согласие на на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание лизинговых услуг по приобретению комбинированной каналопромывочной машины «КПМ 8000» стоимостью 11 млн 200 тыс рублей, включая НДС 20%, с авансовым платежом 3 млн. рублей, включая НДС 20%.

Срок лизинга - 12 месяцев (с января 2020 года по декабрь 2020 года),

Добавим, каналопромывочная машина «КПМ 8000» предназначена для гидродинамической прочистки трубопроводов.

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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