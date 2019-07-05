ЖКХ

В России ввели эталонный принцип формирования тарифов на водоснабжение

Правительство России ввело эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, эта мера направлена на ограничение роста тарифов для конечного потребителя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет об организациях, владеющих небольшими участками водопроводных или канализационных сетей (протяженностью до 10 км). Сегодня при формировании тарифов для них применяется метод экономически обоснованных расходов. Однако, считают в правительстве, высокая себестоимость и небольшие объемы оказываемых услуг по транспортировке по сравнению с крупными поставщиками ресурсов приводят к росту тарифов и увеличению платежей за коммунальные услуги.

Для таких организаций в обязательном порядке будет применяться метод сравнения аналогов. При этом в качестве «эталонных» будут использоваться удельные текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на стадию технологического процесса транспортировки ресурса.

«При таком подходе себестоимость транспортировки воды не будет приводить к росту тарифов для конечного потребителя», — говорится в справке к документу.

Новые правила будут применяться для тарифов на водоснабжение и водоотведение с 2020 года.