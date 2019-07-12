ЖКХ

В Псковском «Горводоканале» рассказали федеральному телевидению о плюсах проекта Фонда содействия реформированию ЖКХ

Съемочная группа «Первого канала» взяла интервью у руководства МП г. Пскова «Горводоканал» Константина Болотина. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия, съемки прошли 11 июля, в цехе главной насосной станции.

Директор предприятия Константин Болотин рассказал журналисту о том, какие изменения планируются в ходе реализации проекта Фонда содействия реформированию ЖКХ, какое оборудование будет заменено и каких результатов планируется достигнуть.

Главный технолог предприятия Андрей Алябьев подчеркнул, что проведенные в рамках реализации данного масштабного проекта мероприятия позволят повысит энергоэффективность оборудования, снизить энергопотребление, а также существенно улучшить качество оказываемых услуг.

Напомним, ранее правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - рассмотрело заявку Псковской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации в сфере водоотведения на территории города Пскова. Общая стоимость проекта - 176 миллионов рублей, в том числе за счет средств Фонда - 106 миллионов рублей, собственные средства участника проекта - 70 миллионов рублей. В рамках проекта модернизации планируется реконструкция канализационного коллектора и модернизация трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысячи кубометров. Проект планируется реализовать в течение 2019 - 2021 годов.