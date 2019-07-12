ЖКХ

Сэкономить на «коммуналке»: Как сделать перерасчет за ЖКУ

Многие сталкивались с проблемой, когда управляющая компания неправильно рассчитывала плату за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Но очень часто вернуть лишние потраченные деньги бывает непросто, так как для перерасчета нужны основания.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Все они содержатся в постановлении правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Специально для «Российской газеты» адвокат Олег Сухов изучил документ и объяснил, кто имеет право компенсировать переплату за ЖКУ и как это сделать.

Первое основание для перерасчета

Потребитель, который оплачивает услуги по нормативу, вправе требовать перерасчет, если он отсутствует в помещение более 5 дней подряд. Однако здесь есть большое «НО». Этот перерасчет предоставляется, когда в квартире нет приборов учета, и они не могут быть установлены по техническим причинам. Причем, перерасчет не касается газа, электричества и отопления. За них все равно придется платить «по полной». Таким образом, остается только горячая и холодная вода.

Учитывая, что у нас не так уж и много домовладений, где вообще нельзя установить приборы учета, то данная норма вряд ли представляет интерес для большинства россиян.

Но упомянуть о ней стоит. Пересчет производится исходя из количества дней, которые жилец отсутствовал в помещении, исключая дни его выезда и возвращения.

Для уменьшения стоимости услуг, гражданин должен после приезда подать заявление в управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию (РСО). Оно пишется в свободной форме либо по образцу, который можно получить в управляющей компании, ТСЖ или РСО.

Человек пишет заявление и прикладывает к нему документы, подтверждающие факт отсутствия в помещении: копию командировочного удостоверения, справку о нахождении в больнице или санатории, билеты (если в них указаны его данные), счета за проживание в гостинице и так далее. Вообще список документов большой. Он ограничивается только фразой, что гражданин вправе приложить те бумаги, которые явно доказывают его отсутствие в помещении.

Второе основание для перерасчета

Такой способ снижения коммунальных услуг встречается в России гораздо чаще. Это предоставление услуг ненадлежащего качества или с большими перерывами.

Постановление дает исчерпывающий перечень предельных перерывов в предоставлении и отклонений в качестве услуг ЖКХ. Так, максимальная суммарная продолжительность отсутствия холодной воды в месяц составляет не более 8 часов, а единовременная не более 4 часов. Похожие временные параметры установлены и по другим услугам.

Например, максимальное отсутствие электричества не может превышать 2 часов при наличии 2 резервирующих источников питания или 24 часов при одном источнике.

Это же постановление указывает нам и границы качества коммунальных услуг. Они касаются состава и свойств холодной и горячей воды, давления в трубах, температуры воды и теплоносителя, напряжения тока, свойств и давления газа, периодичности вывоза ТКО и так далее.

При нарушении поставщиком или посредником качества, или в случае долговременного непредставления услуг ЖКХ, граждане имеют право на снижение их цены либо вообще освобождаются от оплаты. Размер снижения зависит от вида услуги, ее качества и периода неоказания. Все желающие могут ознакомиться с параметрами услуг и коэффициентами снижения стоимости в Приложение № 1 к постановлению № 354 (отдельный документ).

Порядок снижения оплаты за некачественные услуги

Если факт оказания некачественной услуги обнаружит поставщик (РСО, региональный оператор, УК), то он обязан в течение 24 часов проинформировать об этом жильцов. Факты нарушения качества и остановка оказания услуг ЖКХ регистрируются в журнале. В то же время и сами жильцы могут позвонить в «аварийку» и сообщить о проблеме. Каждый звонок фиксируется в журнале.

При крупных авариях или проблемах «коммунальщики» сами пересчитывают стоимость услуги и информируют об этом население. Например, когда зимой 2019 года более 80 тысяч жителей Самары остались на несколько дней без тепла в тридцатиградусный мороз, то поставщик теплоносителя снизил цены за расчетный период, исключив из оплаты время, когда услуга вообще не предоставлялась.

Другой вопрос, когда речь о снижении качества услуги. В этом случае поставщик не всегда фиксирует нужный момент. Например, потребитель считает, что вода в кране не такая горячая, как она должна быть или давление газа ниже нормы. В такой ситуации гражданин может письменно или устно обратиться в УК или РСО. Последняя, должны в течение 2 часов назначить проверку поступившего сигнала.

Если в ходе проверки возникнет спор (то есть собственник (квартиросъемщик) продолжит настаивать, что услуга оказывается некачественно, а представители РСО будут утверждать обратное), то назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет исполнитель услуги. Если же экспертиза подтвердит качество услуги, то жилец обязан будет возместить РСО (УК) расходы на ее проведение.

В случае, когда стороны не инициируют проведение экспертизы, проводится дополнительная проверка, но уже с участием представителей жилинспекции и общества защиты прав потребителей.

Если нарушения выявлены, за период поставки некачественной услуги человек вправе потребовать соразмерное снижение ее цены. Обычно, в подобных случаях поставщик сам делает перерасчет. Если же он по каким-то причинам «забывает» снизить стоимость, то потребитель может написать заявление в свободной (или по образцу исполнителя) форме, в котором потребует перерасчет.