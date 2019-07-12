ЖКХ

«Экопром» обеспечит вывоз мусора на молодежном форуме «Без границ»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечит вывоз мусора на молодежном форуме Псковской области «Без границ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Экопром».

Форум будет проходить с 16 по 21 июля в Национальном парке «Себежский» в формате палаточного лагеря. Планируется, что в мероприятии примет участие 250-300 человек.

Регоператор по обращению с ТКО предоставит экипаж из двух человек, автомобиль и десять контейнеров (три по 1,1 куб. м и семь по 0,24 куб. м), а также сто мешков по 0,12 куб. м.

Напомним, ООО «Экопром» входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.