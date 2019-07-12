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ЖКХ

Низкие темпы сноса расселенных аварийных домов зафиксированы в Псковской области Фондом ЖКХ

15.07.2019 14:14|ПсковКомментариев: 0

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги проведения контрольных мероприятий реализации субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации, а также выездного мониторинга реализации региональными операторами своей деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за первое полугодие 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда реформирования ЖКХ, в отчетном периоде с участием представителей контрольно-надзорных органов (прокуратуры, контрольно-счетных органов, МВД РФ) проведены 52 выездные проверки в 44 субъектах Российской Федерации. При этом в рамках осуществления мониторинговых мероприятий программ переселения и капитального ремонта было осмотрено 688 многоквартирных домов на территории 150 муниципальных образований.

При проведении выездного мониторинга реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда проверялось завершение программ 2013 - 2017 годов, а также, с учетом поручения наблюдательного совета Фонда от 22 апреля 2019 года, оценивалась динамика реализации программных мероприятий в регионах, не завершивших в 2018 году расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Ряд выявленных нарушений коснулся Псковской области. Так, в ходе плановых выездных проверок специалисты продолжили фиксировать в псковском регионе низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, включенных в заявки 2008 - 2016 годов на предоставление финансовой поддержки фонда на переселение граждан из аварийного жилья. Основными причинами затягивания сроков являются отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований, а также непредвиденные обстоятельства (незавершенные судебные разбирательства, розыск граждан, чье местопребывание неизвестно, оформление наследства).

С февраля 2019 года Фондом осуществляется выездной мониторинг реализации региональными операторами своей деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За первое полугодие мониторинговые мероприятия проведены в 21 субъекте Российской Федерации. По результатам выездного мониторинга в большинстве проверенных регионов, в том числе в Псковской области, выявлены риски невыполнения в полном объеме работ по капремонту, предусмотренных региональными программами.

Причинами их возникновения являются факторы, негативно влияющие на финансовое обеспечение региональных программ: ежегодное увеличение предельной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту, значительно превышающее изменение величины минимального взноса на капитальный ремонт; необеспечение возвратности средств, заимствованных у одних домов и использованных на капитальный ремонт других домов; недостаточно эффективная работа региональных операторов по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, следствием которой является ее неуклонный рост, несмотря на положительную динамику собираемости взносов.

В ходе проверок в ряде регионов, в том числе в Псковской области, выявлены факты предоставления недостоверных сведений в составе отчетности, направляемой в фонд.

В 2019 году Фонд продолжил активно взаимодействовать с органами прокуратуры Российской Федерации, от которых поступила информация о рассмотрении прокурорами 29 субъектов Российской Федерации актов госкорпорации о результатах выездных проверок.

Согласно указанной информации, органами прокуратуры внесены 114 представлений об устранении нарушений требований законодательства, допущенных в ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов. В 10 регионах (в их числе Псковская область) были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.

Для решения вопросов об уголовном преследовании материалы проверок органов прокуратуры направлялись в следственные и правоохранительные органы 6 субъектов Российской Федерации.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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