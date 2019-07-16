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ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

16.07.2019 09:11|ПсковКомментариев: 3

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 т или куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая «система платы за мусор не до конца справедлива» и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту», Минприроды начало прорабатывать этот вопрос. Однако участники рынка и чиновники с весны разводили руками на вопрос корреспондента ТАСС, как технически можно будет разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам. В июле в Telegram-каналах появилась информация, что правительство немного сменило направление и теперь обсуждает более реализуемую схему «по факту» - платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться "по факту" <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», - сказал Макрушин.

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил ТАСС, что проект постановления пока не видел, однако считает механизм расчета стоимости «по факту» в том виде, в каком его понимает широкая аудитория, реализуемым. Он напомнил, что в мире есть положительный опыт работы такой системы, и в России она позволит справедливо экономить людям, которые «производят» меньше мусора.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин высказал противоположное мнение. «Необходимо учитывать, что институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов. Причем, он может быть выше нормативного значения, то есть в отдельных случаях оплата "по факту" может привести к росту конечного платежа», - сказал он ТАСС.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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