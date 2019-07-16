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ЖКХ

О модернизации псковского «Горводоканала» и тепловых сетей рассказали на Первом канале

16.07.2019 11:20|ПсковКомментариев: 0

Видеофрагмент о двух крупнейших муниципальных предприятиях города Пскова - «Горводоканале» и «Псковских тепловых сетях» - вышел в программе «Доброе утро» на Первом канале сегодня, 16 июля.

Видеосюжет «Города должны молодеть» был посвящен модернизации систем водо- и теплоснабжения в российских городах. В нем рассказывается, что за два года Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил на эти цели порядка 5 мдрд рублей небольшим населенным пунктам с населением до 500 тыс. рублей. Отремонтировано более 110 км сетей, модернизированы 83 объекта. Фондом рассмотрено пять заявок от регионов РФ, в которых модернизация начинается в этом году.

Как пример в видеосюжете был приведен город Псков, где к модернизации готовятся водоканал и тепловые сети. Как сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, на этих предприятиях планируется провести реконструкцию котельных, переложить сети, отремонтировать канализационные насосные станции.

«Горводоканал» в этом году отмечает 85 лет, и ремонта здесь не было уже 25 лет. Оборудование, по словам сотрудников предприятия, устарело морально и физически. Его заменят на энергоэффективные насосные станции, автоматический диспетчерский пункт и ультразвуковые расходомеры.

Ждут глобальных изменений и в «Псковских тепловых сетях» - предприятию более полувека. Появилась необходимость полной замены котлов с автоматизированными горелочными устройствами и индивидуальными домовыми трубами. Планируется строительство новой теплосети для закрытия котельной, которая подлежит демонтажу.

Модернизация водоканала и ПТС продлится три года.

Теги: #ЖКХ #горводоканал #модернизация #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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