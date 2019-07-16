ЖКХ

Вопрос модернизации котельной в Смуравьево-2 взят на контроль

В рамках работы по подготовке к новому отопительному сезону вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов во вторник, 16 июля, осмотрели котельную в поселке Смуравьево-2, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Сложности в обеспечении поселка и жителей теплом и горячей водой бывают почти каждый отопительный сезон, и для стабильной работы предприятия необходимо провести реконструкцию котельной. А именно - заменить два котла на более мощные.

«Реконструкция позволит подавать в отапливаемые объекты теплоноситель с более высокой температурой. Кроме того, есть ряд проблем и с изношенностью теплотрасс, ведущих к жилым домам, в связи с чем происходят потери тепла в том числе и в процессе его подачи», - отметил директор МП «Смуравьево» Александр Моисеев.

Заместитель губернатора Василий Осипов поинтересовался, какая сумма сейчас тратится на обеспечение работы котельной. Директор МП «Смуравьево-2» Александр Моисеев рассказал, что на отопление котельной в год уходит около 9 тыс кубометров дров общей стоимостью около 10 млн рублей.

Вопрос модернизации котельной и переводу ее с дровяного отопления на другой вид топлива силами местного бюджета без региональной поддержки решить невозможно. В ходе недавней рабочей поездки губернатора в Гдовский район эта проблема также поднималась, и Михаил Ведерников поручил проработать вопрос.

По итогам сегодняшнего осмотра Василий Осипов дал поручение специалистам Комитета по строительству и ЖКХ совместно с технической службой МП «Смуравьево» в срок до 1 августа просчитать стоимость возможной реконструкции котельной в поселке Смуравьево-2.

«Речь идет о качественной подготовке к отопительному сезону. На обслуживании котельной помимо жилых домов стоит важный социальный объект - школа. Более того, модернизация котельной позволит в дальнейшем сократить расходы на ее обслуживание и повысит качество услуг по теплоснабжению поселка Смуравьево-2», - подчеркнул Василий Осипов.

Отметим, котельная в Смуравьево-2 отапливает 14 многоэтажных домов и школу. Котельная построена в 1987 году, ни разу полностью не реконструировалась и до настоящего времени работает на двух видах топлива: дровах и угле.