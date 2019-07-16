ЖКХ

В Псковской области стал известен процент готовности к следующему отопительному сезону

Стало известно, насколько процентов Псковская область готова к следующему отопительному сезону. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об это 17 июля сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, на совещании с главами муниципалитетов, под председателем замгубернатора Василия Осипова.

«Во всех муниципальных образованиях области созданы комиссии по подготовке к отопительному сезону, - отметил Сергей Грахов. - Напоминаю, что теперь надо подтвердить готовность, и обеспечить все реальными ресурсами. Сейчас в Псковской области общая готовность к отопительному сезону - 42%. Это соответствие показателям, которые были и в прошлый раз.

Кроме того, Сергей Грахов попросил, чтобы с 1 августа администрации районов Псковской области передавали информацию о ходе подготовки мероприятий по грядущему отопительному сезону. Также председатель комитета напомнил, что с июля 2019 года губернатор Псковской области принял решение о выделении льготных средств на субсидии. Со слов Сергея Грахова, сейчас в бюджете на субсидии предусмотрено 204 миллиона рублей.

«В ближайшее время начнем выдавать субсидии за первый квартал и ждем от всех документы, необходимые для выплат за второй квартал», - подчеркнул Сергей Грахов.

Помимо этого, председатель комитета обратил внимание на задолженность муниципальных предприятий: общим объемом 1,3 миллиарда рублей. Основная доля задолженности приходится на природный газ и электричество. Однако Сергей Грахов отметил, что в этом отношении наблюдается положительная динамика, которая характеризуется цифрой - 35 миллионов рублей. Председатель комитета призвал и дальше придерживаться положительной динамики. Что касается задолженности учреждений, то, со слов Сергея Грахова, то она составляет 98 миллионов рублей: 28 миллионов - приходится на областные учреждения, а 69 - на муниципальные.

«Также я рекомендую органам местного самоуправления поставить оплату на контроль», - добавил председатель комитета и выразил готовность помогать в этом и посоветовал подключать судебных приставов. Кроме того, Сергей Грахов напомнил, что с начала июня Псковская область подписала документы о взаимодейсвтии с «Газпром межрегионгаз», попросил провести инвентаризацию сетей и готовиться к вступлению в концессии.