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Директор «Экопрома» Сергей Пайст поделился дальнейшими планами по обращению с отходами в Псковской области

Директор ООО «Экопром» - филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст поделился планами по обращению с отходами в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о дальнейших задачах «Экопрома» Сергей Пайст рассказал 17 июля на совещании с главами муниципалитетов под председателем замгубернатора Василия Осипова.

«У нас был ряд различных совещаний. В течение 3 недель мы проводили встречи в районах, подготовили отчет по ряду различных проблем. Со следующей недели я дополнительно буду проезжать по районам и подмечать нюансы, - отметил Сергей Пайст. - В ближайшее время ожидается поставка в отношении контейнерного парка. Будет решаться вопрос с контейнерами, с площадками».

Кроме того, директор «Экопрома» обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с мешковым сбором: «По мешковому сбору ситуация везде разная. Где-то - нет нареканий, где-то - отказы от мешкового сбора. Работа ведется в части корректировки, определения площадок и расстановки».

Помимо этого, Сергей Пайст добавил, что не исчерпала себя и проблематика, касающаяся оплаты квитанций.

«Проблема такая, что слуга оказывается, а квитанции не приходят. Но рано или поздно квитанция придет, и там будет плата за несколько месяцев работы регоператора. Мы с органами местного самоуправления собираем информацию, чтобы квитанции стали появляться, и шло начисление», - подчеркнул Сергей Пайст.

Он сообщил, что квитанции начали поступать в Невельский, Локнянский и Куньинский районы.

«К сожалению, пока еще есть неточности, и нам пишут. Пишут и в кассовые центры. Обращения обрабатываются. И мы планируем открыть такой центр еще и в Великих Луках, чтобы через него следить за всем югом области. Это сильно все упростит. Кроме того, места, куда можно будет обращаться, скоро появятся во всех районах», - сказал директор «Экопрома».

Также Сергей Пайст привел статистику, согласно которой у компании сейчас 5 тысяч различных договоров. И сейчас начисление платы получает около 470 тысяч жителей области, а услуга оказывается примерно 500 тысячам. Кроме того, со слов директора «Экопрома», с начала 2019 года компания обслуживала порядка 300 населенных пунктов, а теперь - спустя полгода - 2100.

Кроме того, Сергей Пайст добавил, что среди пользователей услуги - достаточное количество должников, о которых информация будет позже опубликована на информационных ресурсах.