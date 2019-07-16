ЖКХ

В России подготовили масштабную реформу электроэнергетики

Министерство экономического развития подготовило указ президента о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить ее стоимость для других. Документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в стране действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны.

В соответствии с документом, теперь разницу в оплате должен покрывать федеральный бюджет.

«Правительству Российской Федерации: до 1 октября 2019 года утвердить нормативные правовые акты, обеспечивающие ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета», — говорится в тексте.

В сводном отчете к разработанному ведомством проекту указа расходы бюджета на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике оцениваются в 402 миллиарда рублей в год. В бюджете на 2020-2021 гг. субсидирование тарифов предлагается учесть для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков.

Кроме того, в министерстве предлагают субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности. Ранее предполагалось, что нагрузка по этим двум проектам ляжет преимущественно на крупную промышленность.

Проект также предлагает принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе по оптимизации их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более чем 2,5% в год.