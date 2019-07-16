ЖКХ

ЖКХ Пскова должно подготовиться к отопительному сезону до 13 сентября

Постановление «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов» подписал 16 июля глава городской администрации Александр Братчиков. Документ опубликован на официальном сайте города.

Постановлением утвержден план мероприятий по подготовке городского хозяйства к зиме и состав рабочей комиссии по подготовке к отопительному сезону, которая в срок до 13 сентября должна будет проверить готовность города к запуску тепла. Председатель комиссии — начальник УГХ Пскова Николай Баринов.

Управлению городского хозяйства поручено обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке ЖКХ Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов, обеспечить координацию деятельности коммунальных предприятий муниципалитета с завершением всех подготовительных работ до 13 сентября.

Органам и структурным подразделениям администрации Пскова надлежит обеспечить контроль за подготовкой подведомственных и курируемых организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде с завершением всех подготовительных работ до 13 сентября.

Выполнение мероприятий по подготовке города к зиме поручено курировать рабочей комиссии. Потребители тепловой энергии должны получить паспорт готовности к отопительному сезону не позднее 13 сентября, теплоснабжающие организации — не позднее 31 октября.