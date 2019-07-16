ЖКХ

В ветхих домах могут разрешить не устанавливать счетчики

Ветхие дома предложили включить в список объектов, которые могут не учитывать используемые энергетические ресурсы. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает «Парламентская газета».

Документ дополняет перечень объектов, на которые не распространяются требования по обязательной организации учета используемых энергетических ресурсов.

Авторы закона обращают внимание, что Жилищный кодекс дает субъектам Федерации право не включать в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов. К таким элементам относятся крыша, стены, фундамент.

Установлено, что нормативным правовым актом региона должны быть определены порядок и сроки проведения, а также источники финансирования реконструкции или сноса этих домов.

«Оснащение многоквартирных домов приборами учета, в которых предусмотрены реконструкция или снос, представляется нецелесообразным», — говорится в пояснительной записке к закону. В документе установлено, что требование по оснащению приборами учёта не распространяется на ветхие, аварийные и подлежащие сносу или капитальному ремонту многоквартирные дома.