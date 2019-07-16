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Охват территории Псковской области услугами регоператора ТКО вырос в семь раз - Сергей Пайст

Охват территории Псковской области услугами регоператора ТКО с момента начала реализации «мусорной» реформы вырос в семь раз. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

По его словам, за полгода с момента начала реализации реформы произошли позитивные изменения. «Произошла визуальная и фактическая смена облика по оказанию услуги. В регионе появились новые машины, баки для складирования отходов. Пол-региона перешла на заднюю загрузку, - перечислил Сергей Пайст. - Но это инвестиционные составляющие. По нашим оценкам, порядка 200 млн рублей мы инвестировали в регион».

Самое главное, по словам гостя студии, заключается в том, что в Псковской области значительно вырос охват населенных пунктов услугой регоператора - в семь раз. «Мы подвели промежуточную статистику и в ближайшее время ее опубликуем», - пояснил Сергей Пайст.

Охват населения услугами регоператора на данный момент составляет порядка 500 тысяч человек. «Это число будет приближаться к 630 тыс. человек. Наша задача - полностью этот вопрос закрыть и обеспечить услугой все населенные пункты региона», - отметил директор ООО «Экопром».

Кроме того, Сергей Пайст отметил, что регоператор находится в тесном и постоянном контакте с руководством региона в вопросе реализации «мусорной» реформы. В числе районов, где наиболее успешно реализуется реформа, он назвал Невельский и Порховский.