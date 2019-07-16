ЖКХ

Центр обслуживания клиентов планирует открыть в Великих Луках регоператор по обращению с ТКО

Открыть Центр обслуживания клиентов в Великих Луках планирует псковский регоператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор компании Сергей Пайст.

По его словам, на примере единого центра обслуживания, который в июне был открыт на улице Льва Толстого, 3, можно судить об успешности такой формы работы с физическими и юридическими лицами. «Колл-центр занимается обработкой звонков. Я сам регулярно нахожусь в нем, чтобы отслеживать качество общения и число звонков. Бывают дни, когда звонков крайне мало, а бывает наоборот, и звонки приходится перенаправлять», - пояснил Сергей Пайст.

В среднем ежедневно центр обслуживания клиентов принимает около ста звонков. «За месяц мы обслужили около 3,5 тыс. физических лиц и около 300 юридических лиц. Поэтому мы видим, что работа колл-центра успешна. В наших планах открыть такой центр в Великих Луках, чтобы юг области тоже был обеспечен возможностью получения информации об услугах регоператора ТКО, а дальше открыть межрайонные центры», - заключил Сергей Пайст.