ЖКХ

Инвентаризация мусорных контейнеров в Псковской области должна завершиться к 1 сентября

Инвентаризация контейнерного парка ООО «Экопром» в Псковской области должна завершиться к 1 сентября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«В июле у нас стартовала инвентаризация контейнерного парка. Проводится идентификация мест нахождения мусорных контейнеров, на них наносится маркировка, - пояснил он. - Инвентаризация должна завершиться к 1 сентября. На каждом баке должен появиться его номер, а также информация, кто оказывает услугу по обращению с ТКО со всеми контактными данными».

Кроме того, Сергей Пайст отметил положительную динамику по собираемости платежей с населения за вывоз ТКО. «Собираемость по физическим лицам более менее выровнялась. В среднем по региону она составляет порядка 70%. В отношении юридических лиц есть проблемы - собираемость порядка 50%», -с сообщил гость студии.

ООО «Экопром» постоянно ведет претензионную работу с неплательщиками. К сожалению, в число неплательщиков входят достаточно крупные бюджетные организации. «Мы пытаемся находить выход из положения, но это тяжело», - констатировал Сергей Пайст.