ЖКХ

В 2019 году показания с приборов учета в Псковской области будут снимать дистанционно

В 2019 году сотрудники филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» смогут дистанционно снимать показания с приборов учета в Псковской области. Об этом 19 июля на рабочей встрече с заместителем губернатора региона Василием Осиповым, посвященной реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», сообщил директор филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» Александр Михайлов.

На фото: замгубернатора Василий Осипов и директор филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» Александр Михайлов

«В следующем году в Псковской области показания с приборов учета, счетчиков будут сниматься дистанционно. Мы полностью будем видеть эти показания», - отметил Александр Михайлов.

Директор филиала добавил, что, по программе цифровизации, которая продлится до 2030 года, энергетическую сферу в Псковской области ждет множество изменений к лучшему, позволяющих повысить безопасность и скорость работы. Так, например, Александр Михайлов сообщил, что в рамках программы электромонтеров удастся оснастить «умной спецодеждой», а в отношении коммуникационных приборов станций удастся добиться телеуправления.

Пока же на самой рабочей встрече Александр Михайлов и замгубернатора Василий Осипов посетили подстанцию № 283 (110 кВ), на Завеличье, на которой в 2019 году завершилось техперевооружение. Теперь этой подстанцией можно управлять дистанционно: например, из центра управления сетями.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области