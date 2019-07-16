Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Пскове на неделю

На сайте администрации Пскова опубликован график плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» с 22 по 26 июля 2019 года.
Согласно графику, в связи с текущим ремонтом электрооборудования в Пскове запланированы следующие отключения:
- 22 июля с 8:00 до 17:00 – улицы Народная, 15 и 15а, ул. Сов. Армии, дд. 7-33, ул. И. Головко 24, 27, 25, 28, Крутая наб., 30 и 34.
- 23 июля с 8:00 до 17:00 – улицы Зеленая, Порховская, Красносельская, Пригородная, Красносельский пер., Лесной пер., Крестовское ш., 68, 70 и 72, ул. Подвишенская.
- 24 июля с 8:00 до 17:00 – улицы Р. Люксембург, 5, 5а, 6, 6а и Красноармейская 4, 8 .
- 24 июля с 13:00 до 19:00 - 2, 3, 4-й пер. Шабаново, ул. Шабаново, ул. Н. Войсковая, 1-й пер. Шабаново, Н. Войсковой пер., ул. Бутырская, 1-е и 2-е Корытовское ш., ул. Заручевье, 3й-4й Бутырский пер., Красноармейская наб., Пролетарский пер., ул. Войсковая, Бутырская, 1й-2й Бутырский пер., пер. Полковой, Трудовой и Гарнизонный.
- 25 июля с 8:00 до 17:00 – улицы Сов. Армии, Головко, Крутая наб., Л. Поземского 60, 61, 62, 64, 66, Советская. наб., 9, 11, 12, 14, Н. Васильева, 71б, 75б.