ЖКХ

После вмешательства прокуратуры горячая вода вернулась в дома великолукской деревни Золотково

Прокуратура Великолукского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства МП «Водоканал» г.Великие Луки в июне 2019 года по причине наличия задолженности у МУП «Райэнергоремонт» за оказанную коммунальную услугу прекратило подачу воды на котельную, расположенную в деревне Золотково Великолукского района.

Следствием данных обстоятельств стало прекращение горячего водоснабжения поставщиком тепловой энергии населению Великолукского района, в результате чего были нарушены права граждан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации неправомерными и возложении обязанности возобновить предоставление населению коммунальной услуги горячего водоснабжения.

В ходе производства по делу нарушения закона ответчиками устранены, предоставление коммунальной услуги горячего водоснабжения населению Великолукского района возобновлено.