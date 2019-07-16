ЖКХ

«Экопром» обеспечивает бесперебойный вывоз мусора во время массовых мероприятий в Псковской области

Компания «Экопром» помогает в проведении масштабных мероприятий в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, сразу на нескольких мероприятиях, Дне города Пскова и молодежном форуме «Без границ» (Себежский район), работала компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО. В общей сложности было вывезено порядка 170 м³ мусора, сообщил директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«На форуме «Без границ» работа велась в ежедневном режиме, - отметил он. - Работать приходилось в вечернее время, однако, это никак не повлияло на качество выполняемой работы. Компания обслуживала 15 установленных контейнеров, сотрудники вывезли порядка 35 м³ мусора».

На День города Пскова было установлено около 50 контейнеров различных емкостей и почти 2 000 специальных пакетов для сбора отходов. В общей же сложности из города в праздничные дни было вывезено 135 м³ мусора.

«Экопром» уже традиционно помогает в проведении всех масштабных мероприятий в регионе, обеспечивая бесперебойный вывоз мусора.

Напомним, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.