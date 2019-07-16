ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует крупных потребителей о наличии задолженности.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2019 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|431 940 121,22
|404 675 301,02
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|77 551 693,23
|76 160 814,92
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»»
|64 820 072,82
|64 207 450,32
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|31 409 708,10
|20 008 935,11
|
Порховское МПТСиК
|29 207 319,30
|29 182 281,09
|
МУП «Невельские теплосети»
|26 743 246,19
|26 223 576,17
|
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
|24 895 159,80
|24 353 164,29
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|22 714 402,48
|22 562 039,47
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО «РайКомХоз»
|19 074 396,15
|19 074 396,15
|
МУП «Искра»
|16 886 136,09
|16 375 380,62
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|5 879 114,62
|5 879 114,62
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|2 675 530,30
|2 670 833,15
|
ООО «Газпром теплоэнерго Псков»
|2 501 900,57
|0,00
|
ОАО «Уют»
|1 660 580,38
|1 453 384,06
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|794 850,03
|790 000,00
|
МУП «Палкинская ПМК»
|731 757,87
|712 009,81
|
ООО «А2 Энергия»
|485 221,98
|221 542,11
|
МП «Печорские теплосети»
|457 609,59
|449 730,78