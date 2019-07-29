ЖКХ

По требованию прокуратуры Алольская волость поставила на учет бесхозную водонапорную башню

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении при осуществлении органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полномочий и контрольно-надзорных функций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории д. Поддубье сельского поселения «Алольская волость» Пустошкинского района имеется водонапорная башня и централизованная сеть холодного водоснабжения, фактически обеспечивающие население деревни водой.

В нарушение требований действующего федерального законодательства администрацией сельского поселения «Алольская волость» мер по установлению права собственности на данные объекты не принято, недвижимое имущество в качестве бесхозяйного на учет не поставлено.

В этой связи прокурором района в адрес главы сельского поселения «Алольская волость» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, органом местного самоуправления приняты меры по постановке бесхозяйного имущества на учет.

К дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.