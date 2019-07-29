ЖКХ

В Фонде капремонта напомнили, что входит в состав общедомового имущества

В Фонде капитального ремонта Псковской области напомнили, что входит в состав общедомового имущества многоквартирного дома, согласно Жилищному кодексу.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в фонде, к общедомовому имуществу, в частности, относятся помещения в доме, которые выходят за пределы квартиры: лестницы, лестничные площадки, лифтовое оборудование (лифты, шахты лифтов), подвалы, коридоры, техэтажи, чердаки.

В современных многоквартирных домах зачастую подвалы и технические этажи идут на продажу в качестве нежилых помещений под офисы. Часть данных помещений все равно будет являться частью общедомового имущества, поскольку в статье 36 ЖК РФ пункте 1.1 сказано, что в состав общего имущества входят подвалы и технические этажи, в которых имеются общие инженерные коммуникации.

К общедомовому имуществу относятся и любые помещения в многоквартирном доме, которые конкретно не принадлежат определенному собственнику. То есть, если жильцы организовали у себя в подвале спортзал, то принадлежать он будет всем жильцам на праве общедомовой собственности.

Крыши, несущие конструкции дома, любое оборудование, которое находится в доме и за его пределами, которое используется для обслуживания более чем одной квартиры/помещения также относятся к общедомовому имуществу.

К нему же следует относить и земельный участок на котором стоит многоквартирный дом вместе с элементами благоустройства: озеленение, детские площадки, парковки и пр., которые относятся к данному дому в границах, определенных действующим земельным и градостроительным законодательствами.