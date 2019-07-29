ЖКХ

Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения принял участие в заседании координационного совета по применению профстандартов на предприятиях ЖКХ региона

Председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов принял участие в заседании координационного совета по применению профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ Псковской области, которое прошло 30 июля под председательством руководителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном профсоюзе.

«Участники совета приняли решение в кратчайшие сроки провести кадровый аудит на предприятиях отрасли ЖКХ и строительства региона, чтобы составить общий перечень должностей и работников, которым в соответствии с утверждённым профессиональным стандартом необходимо будет в 2019 году пройти обучение в Центрах оценок квалификаций. Также речь шла о необходимости проведения всеобщего обучающего семинара по вопросам применения профессиональных стандартов», — рассказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что в своем выступлении выделил ряд вопросов, связанных с применением профессиональных стандартов в сфере ЖКХ: в частности, до конца не понятна ответственность, если предприятие не организовало для работников обучение, и специалист не подтвердил профессиональный стандарт. Не совсем понятно как будет организована работа в проблемных предприятиях области, где на сегодняшний момент сложилось большая кредиторская задолженность. Остаются и вопросы тарифообразования — ввиду появления дополнительных затрат на обучение у предприятий отрасли.

«Важно отметить, что сегодня региональная власть работает над такой непростой для нашего региона, учитывая определённую специфику предприятий отрасли, темой как внедрение профессиональных стандартов. Сегодня у нас состоялась честная, открытая дискуссия. Мы понимаем, что есть определённые проблемы и трудности, но сегодня сообща с администрацией Псковской области, работодателями, отраслевым профсоюзом и профессиональным сообществом у нас есть возможность выйти на нужный результат в части исполнения указов президента РФ по внедрению профессиональных стандартов, модернизации в целом сферы ЖКХ с увеличением производительности труда в отрасли», - заключил Игорь Иванов.