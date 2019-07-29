ЖКХ

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области: Если управляющая компания нарушает ваши права - идите в суд

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов посоветовал жителям региона обращаться в суд, если управляющая компания нарушает их права. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой совет Сергей Грахов дал 1 августа на встрече с журналистами.

«Ко мне приходит много людей, много пишет, что за чем-то обращались в управляющую компанию, и там не отреагировали - помогите! - сообщил Сергей Грахов. - Мы объясняем: собственник и управляющая компания должны между собой решить вопрос. Если человек не согласен с действиями управляющей компании - такие вопросы нужно решать в суде! Меня радует, что многие это понимают».

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ добавил, что, когда проблемы, связанные с управляющей организацией, решаются в правовом поле, - отношение между собственниками и такой организацией меняется в лучшую сторону.