ЖКХ

Василий Осипов проверил подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в среду, 7 августа, посетил с рабочей поездкой Локнянский район, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В администрации района он провел совещание, на котором вместе с главой Локнянского района Ниной Степановой обсудил подготовку объектов района к отопительному сезону. В работе также приняли участие глава администрации городского поселения «Локня» Станислав Андреев и директор МУП «Локнянское ЖКХ» Владимир Вахлачев.

Василий Осипов подчеркнул, качественная и своевременная подготовка всех социальных и жилых объектов — первоочередная задача местных властей.

Также на совещании речь шла о передаче бесхозяйственных электрических линий в Локнянском районе, работу по модернизации очистных сооружений в поселке Локня, а также запланированные в районе работы по реконструкции котельной в деревне Крестилово и замене опор линий электропередач в деревне Козино.

После рабочего совещания заместитель губернатора Василий Осипов вместе с Главой района Ниной Степановой и директором МУП «Локнянское ЖКХ» Владимиром Вахлачевым побывали в котельной № 1 поселка Локня и в котельной № 4 деревни Крестилово.

Отметим, контроль за ходом подготовки к отопительному сезону в районах Псковской области осуществляется по линии администрации Псковской области в ежедневном режиме. Составлен график посещения районов и после каждого выезда даются поручения в адрес руководителей районов и специалистов, отвечающих за пуско-наладочные работы в котельных.