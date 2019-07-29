ЖКХ

Минприроды: полномочия по формированию тарифов на вывоз мусора нужно отдать регионам

Формирование тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) должно находиться в компетенции регионов, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет правильно, я абсолютно в этом убежден: страна очень разная, по климатическим условиям, по уровню жизни людей. Мы на федеральном уровне, безусловно, будем принимать различные мотивирующие условия в виде освобождения (региональных операторов — ред.) от НДС, закон принимается», — сказал министр.

Он отметил, что при проведении реформы системы обращения с отходами федеральная власть опирается на местную.

«То, как будет выбран тариф, больше будет зависеть от того, как региональная власть определится с населением: или с квадратного метра, с человека, либо как-то по-другому», — заявил глава Минприроды.

По словам Кобылкина, в соответствии с требованиями президента России, это должен быть справедливый аргументированный тариф. Министр также пояснил, что основная цель реформы — декриминализация отрасли, чтобы власть могла вести диалог с профессионалами, которые знают, что делать с мусором, как его перерабатывать и как пускать его во вторичную переработку.

Ранее глава государства подписал закон, разрешающий освобождать региональных операторов по обращению с ТКО от налога на прибыль и НДС.