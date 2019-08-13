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Компания «Экопром» готова организовать вывоз мусора с острова Колпино в Псковском озере

Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст встретился с представителями администрации Печорского района и главами волостей. Темой встречи стала реализация реформы ТКО на территории муниципалитета, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«Мы обсуждали как вопросы рабочего характера - маршрутизация, договора, свалки - так и планы на ближайшую перспективу, - рассказал Сергей Пайст. - Одним из вопрос стал вывоз мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере».

Остров Колпина является крупнейшим в акватории Псковского озера и всего Чудско-Псковского озёрного комплекса. На нем находится три населенных пункта: Шартово, Медли и Колпино. Остров входит в состав Печорского района.

«Мы договорились, что в ближайшее время вместе с администрацией поедем на остров, чтобы оценить ситуацию и возможность организовать там места накопления отходов, а также проработает логистику, чтобы вывозить мусор так, как мы сейчас это делаем на острове Залита», - сообщил Пайст.

Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории 11 регионов России. В Псковской области компания является региональным оператором по обращению с ТКО, ежемесячно увеличивая охват обслуживаемого населения.