ЖКХ

Прорыв водоразборной колонки произошел в Пушкинских Горах на пересечении улиц Михайлова и Новоржевской

Прорыв водоразборной колонки произошел в Пушкинских Горах на пересечении улиц Михайлова и Новоржевской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители, вода течет уже довольно продолжительное время, пушкиногорцы отметили, что у колонки поставлено ограждение, но работы по устранению аварии не проводятся.

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов прокомментировал корреспонденту Псковской Ленты Новостей данную ситуацию: «Прорыв колонки на пересечении улиц Михайлова и Новоржевской действительно есть. Поскольку данная дорога регионального значения, комбинат коммунальных услуг обратился с заявлением в «Псковавтодор» о возможности проведения ремонтно-восстановительных работ».

По словам главы района, вода подается исправно во все жилые дома, жалоб на ее отсутствие от местных жителей не поступало.

Александр Баранов отметил, что разрешение на ремонтные работы на данный момент еще не получено. Как только ведомство даст положительный ответ, в течение 3-4 часов авария будет оперативно устранена специалистами.