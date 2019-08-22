ЖКХ

Вывоз отходов с острова Колпина начнется до середины сентября

Глава компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст, глава Круппской волости Печорского района Светлана Жирнова и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко побывали с рабочим визитом на острове Колпина, что расположен в акватории Псковского озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, поездка была запланирована неделю назад во время встречи директора регионального оператора по обращению с ТКО с представителями администрации Печорского района, в ходе которой был поднят вопрос о налаживании вывоза мусора с острова.

- Мы осмотрели причалы, куда приходит катер, и обсудили варианты сбора и вывоза отходов, - отметил Сергей Пайст. – Пришли к выводу, что есть два варианта решения проблемы. Первый - сделать на острове несколько павильонов для накопления мусора, аналогичные тому, что есть на Залите. Второй вариант, и сейчас мы даже больше склоняемся к нему, организовать мешковый сбор мусора, когда местные жители смогут приносить мешки прямо к причалу в день, когда будет организован вывоз.

Второй вариант более легко реализуем, и позволит вывести отходы с острова уже к середине сентября.

«Мы попробуем второй вариант, - объясняет Сергей Пайст. - Если все получится, как нам это видится сейчас, и не возникнет дополнительных проблем, на этой схеме пока и остановимся. Если же нет, вернемся к первому варианту».