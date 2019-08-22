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ЖКХ

В Псковской области намерены усилить информирование о проводимых аукционах и торгах

23.08.2019 17:52|ПсковКомментариев: 0

Низкая собираемость взносов с населения и нехватка подрядных организаций на строительном рынке города Пскова по-прежнему остаются проблемными вопросами для регионального оператора Фонда капитального ремонта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 23 августа, на рабочем совещании сообщил руководитель РО ФКР Виктор Иващенко.

Рабочее совещание провел вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. Участие в нем приняли председатель областного Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Виктор Иващенко, а также специалисты Фонда.

Виктор Иващенко доложил о работе регионального оператора по капитальному ремонту за 7 месяцев текущего года. По его словам, за отчетный период были проведены 113 аукционов по капитальному ремонту, строительному контролю, разработке проектно-сметной документации в 330 многоквартирных домах.

Василий Осипов выступил с предложением усилить информирование о проводимых аукционах и конкурсных процедурах, наладив информационное взаимодействие с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.

По итогам совещания вице-губернатор принял решение проводить рабочие встречи с представителями регионального Фонда капитального ремонта в еженедельном формате. На них специалисты Фонда будут оперативно предоставлять информацию о проделанной работе и данные по собираемости взносов с населения.

«Также прошу к каждому совещанию готовить мне справку по процентной готовности каждого объекта в Псковской области, на котором выполняются работы по капитальному ремонту. Это необходимо для повышения контроля и отслеживания динамики выполнения работ», - сказал он.

Теги: #капремонт #ФКР
Источник: Псковская Лента Новостей
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