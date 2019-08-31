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Сергей Пайст о ходе реализации «мусорной» реформы, экотехнопарках и контроле в режиме онлайн

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, гостем которого стал директор ООО «ЭкоПром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о ходе реализации реформы в сфере обращения с ТКО на территории псковского региона, диалоге с субподрядными организациями по уборке и вывозу мусора, а также о конфликте с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.

Константин Калиниченко: Добрый день! На волнах «Эхо Москвы в Пскове» программа «Гайд-парк». Это территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии Константин Калиниченко. Гость сегодняшнего эфира – директор ООО «ЭкоПром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. Добрый день, Сергей.

Сергей Пайст: Добрый день, Константин. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: В течение ближайших 30 минут мы будем говорить о ходе реализации реформы в сфере обращения с ТКО на территории Псковской области. На старте все мы столкнулись с множеством проблем, много вопросов было в том числе у органов власти. Как удается решать эти проблемы, а с чем предстоит длительная кропотливая работа – вот об этом в ближайшие полчаса. Сергей, реформа началась трудно, сопровождалась множеством скандалов. В мае депутаты даже задумались о расторжении контракта с региональным оператором. Сегодня есть ощущение, что скандалы утихли, градус кипения понизился. Это следствие усилий, предпринятых регоператором и властью, того, что «ЭкоПром» стал лучше работать? Или тут мы имеем дело с сезонным затишьем, и сейчас депутаты выйдут с каникул и со свежими силами снова начнут вас грызть?

Сергей Пайст: Безусловно, старт реформы и вообще реформа в принципе - некий процесс, который за 5 минут невозможно ни решить, ни организовать, ни что-то перестроить. Мусор - вопрос очень серьезный, и перестроить в головах людей принципы и подходы к сбору и транспортировке ТКО, к заключению договоров для организации услуги по обращению с ТКО - это процесс, требующий времени. За прошедшие 8 месяцев реформы сделан просто-напросто мегапласт работ не только региональным оператором, но и нашими подрядчиками и субподрядчиками, транспортными компаниями, администрацией области и органами местного самоуправления. В этом процессе принимает участие каждый, в том числе и СМИ, которые разъясняют, что это такое. Что касается депутатов, темы расторжения соглашения, высказанные мнения не всегда являются последствием действий. Хорошо или плохо работает регоператор - это субъективное мнение. У кого-то все работает, как часы, без проблем. Кто-то говорит, что заключить договор крайне сложно, потому что необходимо предоставить паспорта отходов - то, что прописано в экологическом законодательстве. Мы-то действуем по закону, а люди, может, не привыкли так жить до этого момента. Мы заключили порядка 5 тысяч договоров с различными юридическими и физическими лицами. Что касается затишья перед бурей, для статистики скажу, что за июль к нам поступило от юридических и физических лиц порядка 720 входящих документов, которые требуют ответа. Если разделить на 20 рабочих дней, то это более 35 писем в день. Но чтобы ответить на каждое письмо, вопрос нужно проработать. Половина наших сотрудников, если не большая часть, занимается не своими прямыми обязанностями, а подготовкой ответов.

Константин Калиниченко: Каков характер обращений? Это претензии или непонимание каких-то нюансов?

Сергей Пайст: Возникают определенные сомнения - вывозили или не вывозили, соответственно идет проработка вопроса с операторами. Какие-то перерасчеты и взаиморасчеты. Люди пишут: «извините, я мусор сжигаю и платить не буду», и нашим юридическим отделом готовится обоснование, что, почему и как должно происходить, почему мусор нельзя сжигать, закапывать или выбрасывать куда-либо еще. Объем работы, которую мы выполняем ежедневно, очень большой. Мы открыли центр обслуживания клиентов, который сегментировал и упорядочил весь объем обращений. Мы постоянно работаем над улучшением качества обслуживания своих клиентов, в том числе проводим реструктуризацию самой компании, чтобы большой объем входящей документации и информации оперативно отрабатывать. Поэтому что-то меняем, что-то дорабатываем. Сегодня у нас была встреча по поводу внедрения некого софта в работу регоператора, который позволит нам максимально контролировать работу перевозчиков, деятельность полигонов, а также даст возможность правильно формировать графики вывоза ТКО, маршрутные листы.

Константин Калиниченко: Я так понимаю, что речь идет о каком-то спутниковом наблюдении, GPS-навигации...

Сергей Пайст: О софте, который все это в себе объединит. И регоператор как заказчик всех этих действий будет в онлайн режиме видеть реальную картинку событий. Такая работа ведется, и если все получится, то до конца года мы до конца года в эту систему перейдем и покажем, как она работает.

Константин Калиниченко: Эта система, насколько я понимаю, позволит разрешить непонятки из разряда «была машина или не была», «собрала она мусор или просто так проехала».

Сергей Пайст: Да, конечно. Там есть подтверждение геозоны, контейнерных площадок и их адресов, там присутствует фотофиксация до и после, есть время стоянки машины в зоне и возле конкретной площадки и время, когда опрокинулся контейнер с мусором. То есть регоператор, прежде всего, будет иметь некий контроль за потоками.

Константин Калиниченко: Мы в этой студии встречались примерно полтора месяца назад. Тогда шла речь о том, что регоператор еще не смог доехать до каждого потребителя. Если не ошибаюсь, говорили про то, что услуга оказывается примерно 500 тысячам жителей области, по последним данным примерно 620 - 630. Соответственно до остальных 140 - 150 еще предстоит доехать. За минувший период увеличилась ли «зона покрытия»? Или это все отложено на осень?

Сергей Пайст: Вообще зона покрытия увеличивается ежемесячно: какие-то населенные пункты добавляются в график, какие-то графики вообще перекраиваются, потому что в каких-то населенных пунктах система мешкового сбора мусора показывает себя с наилучшей стороны, всем нравится, она работает. А где-то людям наоборот не привыкнуть, поэтому там устанавливается контейнер и новая система вывоза мусора. Идут постоянные изменения, и с 1 августа дополнительно несколько районов увеличили зону обслуживания. Думаю, на следующей нашей встрече объем информации по количеству населения, охваченного нашими услугами, я предоставлю. Также была проблема с квитанциями за вывоз ТКО, потому что большое число населенных пунктов (по предыдущим данным это 30 тыс человек) оставались без наличия квитанций, хотя услуга по вывозу мусора оказывалась. Работа совместно с расчетно-кассовыми центрами ведется и будет проходить постоянно. У нас план такой: до конца года мы должны выставить максимальное количество квитанций относительно зоны обслуживания и оказания услуги. В идеале это произойдет в ноябре, чтоб впоследствии мы смогли сделать какие-то корректировки. Это процесс регулярный. Если что-то не так, человек сообщает нам заявительным порядком, и следующая квитанция уже приходит с корректировкой.

Константин Калиниченко: Пока депутаты отдыхают и набираются сил, в атаку на вас пошла антимонопольная служба. Вас обвиняют в несправедливом формировании лотов на субподряды (а именно объединение в одном лоте районов, удаленных друг от друга), а также в том, что «ЭкоПром» сам не оказывает услуг, а только передает на субподряд уборку и транспортировку ТКО за 60% от стоимости, а сам просто снимает ренту. В нашем эфире руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец очень жестко обозначила эту ситуацию, затем последовали и конкретные шаги со стороны ведомства. Было бы несправедливо не предоставить вам право на ответное слово.

Сергей Пайст: Во-первых, регоператор — это некая публичная функция, прежде всего. У нас, начиная с декабря 2018 года, было порядка 20 различных проверок со стороны областной прокуратуры, районных и городских прокуратур. Мы, к сожалению, не всегда занимались текущей работой, а готовили пакет документов в рамках проверок, в том числе по запросу различных органов исполнительной власти предоставляли документы. А их, к примеру, запрашивала ФАС. Соответственно в рамках этих проверок информация была предоставлена. Что касается организации лотов, еще каких-то вопросов, нами была выбрана форма организации процедуры неких закупок, так называемых торгов, чтобы все, кто хотел, в этом поучаствовал. Никаких проблем. И говорить о том, что для кого-то была проблема с возможностью поучаствовать - мне кажется, это в большей степени вопрос желания поучаствовать. Мы проводили торги по 44-му федеральному закону - пожалуйста, участвуйте все, кто хочет. Более того, подрядчики, которые и по сей день работают, все эти лоты видели и никаких проблем, чтобы поучаствовать, нет. Есть условия, выполняйте их, участвуйте в конкурсе, подписывайте контракт и работайте. Что касается распределения тех или иных географических лотов, мне кажется, сложно говорить. Плюсский или Островский район. Извините, ООО «Мехуборка кзн» из Татарстана участвует в этих лотах, не имея здесь на стартапе в сентябре какого-либо имущественного комплекса, эти лоты выигрывает и организовывает здесь работу. Привозится техника, берутся в аренду имеющиеся базы, люди, персонал, обучение, и работает.

Константин Калиниченко: Конечно, большая организация, может себе позволить. Тут маленьких и несчастных вы «придушили».

Сергей Пайст: Допустим, Плюсский и Стругокрасненский район. Когда я приезжал туда в ноябре, ни там, ни там на месте не было ни одной организации с лицензией на перевозку ТКО, а сейчас об этом, почему-то все молчат.

Константин Калиниченко: Кстати, в Стругах Красных полигон был закрыт по суду, и вообще было непонятно, как в районе с мусором.

Сергей Пайст: А я вам расскажу, как там было — были деревянные ящики и муниципальная организация, которая несла социальную миссию и вилами выгружала все эти отходы. И то, что сегодня там установлены контейнеры, мусор вывозится регулярно, как и должно быть, никто не замечает. Что касается организаций, в том числе перевозчиков, я уверен: кто хочет работать, тот работает. Могу перечислить субподрядчиков, которые работают в муниципалитетах: Себежский райводоканал, который сегодня занимается вопросом приобретения новой техники; пыталовское МП - «Горкомхоз», которое активно занимается полигоном; АО «Островспецавтопарк», занимавшееся вывозом отходов на протяжении семи лет, и вопросов к этой организации тоже нет.

Константин Калиниченко: То есть вы эту организацию не выпилили, не вывели с рынка.

Сергей Пайст: Так вообще некорректно говорить, потому что таких задач никто не ставил. Задача регоператора - оказать везде услугу. Качественно, своевременно и четко. Кто готов этим заниматься - пожалуйста, есть договора, где все четко прописано, занимайтесь.

Константин Калиниченко: Еще одна острая проблема – непонятки с квитанциями. Удалось наладить бесперебойную доставку квитанций с правильными данными до конечного потребителя? Насколько я понимаю, сегодня общая совокупная задолженность по мусорным платежам составляет примерно 90 миллионов рублей. Огромная сумма. Из чего она складывается? Кто не платит?

Сергей Пайст: Основная задолженность исходит от физических лиц, мы выставляем счета на 480 тысяч человек ежемесячно, и в течение последних 7 месяцев в среднем за каждый месяц происходит недобор на уровне 10 млн рублей. Ряд граждан, например, получают квитанции с некорректно начисленными платежами, не предпринимают попыток их скорректировать и не платят - «раз неправильно начислили, то зачем я буду платить». То есть у людей не сформировано до конца понимание, что это коммунальная услуга, которую надо оплачивать. Люди, которые приезжают, разбираются - вообще вопросов нет. То есть по разным причинам сложилась такая задолженность физлиц. Есть еще вопросы, когда квитанции пришли за 5 месяцев, и человек не в состоянии оплатить их разом. Здесь тоже проблем нет, можно оплатить частями.

Константин Калиниченко: Тем не менее, надо отдавать себе отчет, что платить все равно придется. Частями или целиком, но это услуга, которую надо оплачивать.

Сергей Пайст: Просто бытует такое мнение, что денежная масс, собираемая у регоператора, куда-то уходит. Такого нет. Все денежные потоки формируются и остаются в Псковской области, из которых оплачивается работа всех, кто перевозит отходы (а это на весь регион 500 человек, и у всех есть семьи, все должны получать зарплаты). Объекты по размещению - это тоже люди, и у них есть определенные задачи. Поэтому когда люди думают, что эти сто рублей, которые надо заплатить в месяц, идут, допустим, в головную организацию в Нижний Новгород, все расчетные счета находятся в Пскове, в банках, и с них происходит расчет и с контрагентами. Поэтому если не платить, то и у нас нет возможности каким-то образом это дотировать.

Константин Калиниченко: А как вы вообще выкручиваетесь при таком уровне неплатежей? Другая компания в вашем случае уже давно бы «откинула копыта».

Сергей Пайст: Мы же не говорим, что у нас нет задолженности перед нашими исполнителями. Она присутствует.

Константин Калиниченко: Они входят в ваше положение? Или у них выбора нет?

Сергей Пайст: А как по-другому? Еще до начала реформы все понимали. Начался январь, мы стали выставлять квитанции в феврале, а деньги всем доходили еще за ноябрь, декабрь. Глобально ничего не произошло, это в принципе нормально. Но то, что дебиторская задолженность присутствует, и мы от нее никуда не денемся, это факт. Мы должны максимально ее уменьшить различными способами: через суды, разъяснения через СМИ, что за услуги надо платить. Есть юрлица с задолженностью, тоже по разным причинам. Порой тяжело работать с федеральными бюджетными учреждениями, потому что у них сложное финансирование: фактически они могут получать нашу услугу, а оплатить ее только через 3 - 4 месяца. Образуются большие суммы. Мы ведем претензионную работу, и все как-то решается без судов.

Константин Калиниченко: Или можно им сказать: ребят, вы там у себя накапливайте мусор три месяца, а мы приедем и вывезем.

Сергей Пайст: У нас все-таки приграничная территория...

Константин Калиниченко: ...поэтому с ними так уже не поговоришь. Хорошо. На старте реформы одной из наиболее острых проблем был конфликт с главным псковским субподрядчиком, компанией АСПО. «ЭкоПром» не оплачивал долгое время проделанную ими работу, вам были предъявлены иски в Арбитражный суд. Как сегодня дела обстоят? Нашли общий язык с АСПО?

Сергей Пайст: НА сегодняшний день у нас каких-либо разногласий нет с нашим основным подрядчиком. Все вопросы, связанные с финансами, текущими моментами, все урегулированы. Сейчас идет конструктивная работа в ежедневном режиме, жителям переживать не стоит - в общем-то, все в этом плане хорошо. В Арбитраже никаких дел нет, конфликтной ситуации нет. Деловые и эффективные отношения. Возникающие вопросы эффективно решаются с обеих сторон.

Константин Калиниченко: По-моему, это здорово. Потому что месяца 4 назад эта ситуация казалась острой и опасной для региона, особенно на фоне проблем, возникающих в других регионах - в Смоленске, Архангельске. Я хочу радиослушателям сказать: когда вам кажется, что в Псковской области плохо убирают мусор, посмотрите в интернет - Смоленск, Челябинск. Все может быть еще хуже. Это не повод радоваться, но тем не менее. Хотелось бы к концу эфира выйти на более глобальный уровень. С уборкой мусора все более менее понятно — вроде все стало налаживаться. Но реформа предполагала качественно новый подход к обращению с ТКО — раздельный сбор, переработку, утилизацию. Когда псковичам можно всего этого ожидать и что нам мешает всем этим заниматься?

Сергей Пайст: Так или иначе, в Псковской области отходы и до реформы частично сортировались и перерабатывались. Много юридических лиц разного уровня отдельно сортировали отходы и сдавали их организациям, которые, в свою очередь, отдавали их во вторичную переработку: это и пленка, и металл, и картон, и стекло. Сегодня эти отходы точно так же накапливаются и перерабатываются. Понятно, что это не тот процент, который все, может быть, хотели бы видеть... Но в целом мы оказали услугу 180 тысячам человек, к которым раньше машина не приезжала вообще. Это изначально для них качественный подход. Люди стали избавляться не только от текущего мусора, но и от того, который у них копился десятилетиями. Хорошо, что он поступает к нам, а не где-то хранится, закапывается или сжигается - если говорить про качественный подход. Первый шаг - оказать услугу там, где живут люди, а дальше вопрос реформы. Если говорить о раздельном сборе, была анонсирована разработка законопроекта в правительстве, который будет регулировать сам принцип сбора ТКО относительно работы регоператора и конечной стоимости для человека. К настоящему времени такой регламент еще не принят, и мы до конца не понимаем, как все это вложить в то, что есть сейчас. Поэтому сейчас важно сортировать отходы, как минимум, на сортировочных станциях. Если мы говорим про глобальные вещи, то отходы будут проходить сортировку на наших анонсированных экопарках. Мы от этого не отказываемся и к этому стремимся.

Константин Калиниченко: По большому счету, вам нужно законодательно оформить эти процессы, и тогда можно будет начать работать с людьми, в том числе в претензионном порядке. Сейчас человек, который извините, выливает борщ в мусоропровод, не может быть привлечен к ответственности... Сергей, упомянули вы экотехнопарки. Подготовка к запуску ведется. Где они будут расположены?

Сергей Пайст: Почему экотехнопарка два? Потому что у нас в регионе есть два основных источника образования отходов - Псков и Великие Луки. Экотехнопарки будут иметь некоторую удаленность от этих городов как основных источников отходообразования. НО вопрос по местам их расположения еще не решен. Надеюсь, это будет сделано до конца года в связи с вопросами корректировки территориально схемы и прочих моментов.