ЖКХ

Сергей Елизаров: Без грубых нарушений в Пскове проходят капремонты, сложнее ситуация в районных центрах

Без грубых нарушений в Пскове проходят капремонты многоквартирных домов, сложнее ситуация в районных центрах.

Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заявил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Сергей Елизаров отметил, что общественные организации нужны, если они приносят пользу для местных жителей. Он подчеркнул, что организация «Управа в ЖКХ» заточена на долгосрочную перспективу. По словам руководителя общественного объединения, «Управа в ЖКХ» рука об руку работает с организациями, занимающимися капитальным ремонтом.

Как подчеркнул спикер, целью общественной организации является контроль капительных ремонтов в жилых многоквартирных домах.

По словам Елизарова, активисты организации выходят на конкретные дома, адреса и проверяют качество капремонта.

«Если мы видим нарушения - обращаем внимание подрядчика на них», - пояснил спикер.

Сергей Елизаров рассказал, что в Печорском районе при капремонте многоквартирного дома подрядчик за весь период контракта не выходил на объект. Общественное объединение «Управа в ЖКХ» добилась назначения нового подрядчика, предыдущий был отстранен от проведения ремонтных работ и участия в конкурсных процедурах на 3 года.