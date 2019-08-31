ЖКХ

Около 300 объектов незаконного складирования отходов зарегистрировано в Пскове и в районах

Около 300 объектов незаконного складирования отходов зарегистрировано в Пскове и в районах. Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Спикер пояснил, что данные объекты нанесены на интерактивную карту свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».

На сегодняшний день из 300 таких объектов ликвидирована треть - 112 свалок.

«В принципе это неплохое соотношение», - сделал вывод Сергей Елизаров.

Спикер уверен, что недостаточно просто убрать свалку, нужно проводить меры по недопущению ее повторного появления.

Также руководитель общественной организации отметил, что часто наблюдается ситуация, когда свалки ликвидируются, но неправильно, что угрожает экологической обстановке в регионе.