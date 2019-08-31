ЖКХ

Необходимо проводить демонтаж крупных вывесок рекламных конструкций при капремонте зданий - лидер организации «Управа в ЖКХ»

Проводить демонтаж крупных вывесок рекламных конструкций при капитальном ремонте зданий предлагает общественное объединение «Управа в ЖКХ».

Об этом сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заявил руководитель данного объединения, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер рассказал, что во время, когда на Октябрьском проспекте активно ремонтировались фасады, активисты с помощью тепловизоров выяснили, что при проведении ремонтных работ есть факт утечки тепла.

Активисты убедили подрядчиков проверить данную ситуацию, в результате нарушение было устранено.

Елизаров отметил, что фонд капитального ремонта откликнулся на инициативу общественной организации, были направлены соответствующие письма в управляющие организации.

«Но это делается далеко не в каждом доме», - заметил Сергей Елизаров.

В ближайшее время активисты общественного объединения «Управа в ЖКХ» намерены подготовить предложение и внести его на рассмотрение на региональный уровень.