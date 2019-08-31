ЖКХ

Увеличить финансирование на ремонт лифтов в Псковской области призвал Виктор Иващенко

С предложением увеличить финансирование на замену лифтового оборудования в Псковской области выступил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко сегодня, 4 сентября, на совещании по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Псковской области под руководством председателя комиссии Общественной платы РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Виктор Иващенко напомнил, что до 2020 года необходимо запретить использование лифтов, износ которых составляет 25 лет. Так, в Пскове «встанут» более 300 лифтов.

Руководитель регионального фонда капремонта обозначил, что в настоящий момент на содержание и ремонт лифтового оборудования в Псковской области не хватает порядка 400 млн рублей. «Этих средств собрать не сможем до 2043 года», - заявил он.

Игорь Шпектор заявил, что на сегодняшний день существует ряд программ, которыми власти псковского региона не пользуются - оттуда и проблема. В то же время он пообещал, что примет во внимание эту проблему.